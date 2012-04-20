Сину Януковича не сподобалось закриття Rozetka.UA

"Для мене, як і для вас, блокування Rozetka.ua стало великою несподіванкою. Буквально позавчора обговорювали проблеми з блокуванням інтернет-ресурсів в рамках iForum. Моя принципова позиція - без рішення суду цього робити не можна. Інакше ресурси просто перенесуть хостинг за кордон і від цього програють усі", - написав Янукович-молодший на своїй сторінці у Facebook.

«Замість того, щоб намагатися контролювати Інтернет, держава повинна стимулювати його розвиток, легалізувати електронні документи, спростити доступ до об'єктів інтелектуальної власності з метою освіти, забезпечити захист прав користувачів», - додав він.

Нагадаємо, 19 квітня податкова міліція порушила кримінальну справу проти директора "Rozetka.ua" за підозрою в ухилянні від сплати податків на суму близько 8 мільйонів гривень. Співробітники Податкової проводили обшук в офісі хостингу компанії Imena. UA/Mirohost у зв'язку з перевіркою діяльності інтернет-магазину Rozetka.ua.