Тимошенко пообіцяла Януковичу імпічмент

Опозиція після перемоги на виборах до Верховної Ради має розпочати процедуру імпічменту Президента Віктора Януковича.

Про це заявила екс-прем'єр-міністр, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в інтерв'ю газеті "Дзеркало тижня. Україна".

"Перший крок до справжніх змін - це імпічмент Януковичу одразу після перемоги опозиції на парламентських виборах", - сказала Ю.Тимошенко.

Вона переконана, що опозиція зобов'язана об'єднатися перед виборами, оскільки тільки у цьому разі може перемогти чинну владу.

«Думаю, що за партію влади, разом з коефіцієнтом фальсифікації, віддадуть голоси 15-20% громадян. Все інше зобов'язана одержати опозиція. Ми не можемо втратити жодного голосу. А це означає - єдиний список! Не можна допустити, щоб окремі опозиційні сили розважилися самостійною участю на виборах і набрали по два-три відсотки голосів, розпилюючи спільні зусилля. Тому що у результаті ми матимемо - мінус 20% можливого кінцевого результату», - підкреслила Ю.Тимошенко.

Але найголовніша загроза, за її словами, - це самостійний похід «УДАРу» і «Свободи». Як відзначила Ю.Тимошенко, і лідер «УДАРу» Віталій Кличко, і лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок упевнені, що подолають прохідний бар'єр з великим запасом. «Я теж упевнена, що трохи розбираюся в українській політиці і розумію, що жорсткі методи фальсифікацій для того і застосовуються, щоб не дати цим двом партіям пройти до Ради, навіть якщо фактично вони наберуть необхідну кількість голосів», - сказала екс-прем'єр.

Вона заявила про необхідність об'єднання опозиції «до єдиного списку на базі однієї партії». «Це саме те, від чого у партії влади немає «антидоту», - сказала вона.