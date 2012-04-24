БФ пропонує Кличкові Київ в обмін на об'єднання

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час прес-конференції заявив лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

А.Яценюк наголосив, що опозиція не може допустити, аби В.Кличко втретє програв вибори мера Києва.

«Для нас важливо, щоб він переміг на мерських виборах. Тому ми підтримуємо його заяву, що він балотується в мери Києва, й об’єднана опозиція висловлює всебічну підтримку, і для цього нам потрібно сісти за стіл переговорів і поговорити про те, які цілі ставляться на мерській кампанії і які межі спільної відповідальності є між номінантом на посаду мера та об’єднаною опозицією», - сказав А.Яценюк.

Він додав, що опозиція не має права програти місто Київ Партії регіонів.

У свою чергу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов висловив сподівання, що партія В.Кличка УДАР найближчим часом визначиться щодо участі в об’єднаній опозиції.