Об'єднана опозиція відправила Ющенка до регіоналів

Про це в ефірі ICTV заявив заступник "Батьківщини" Олександр Турчинов, пише "Українська правда".

"Юлія Тимошенко не буде відсторонена від цього процесу (формування списку) навіть за ґратами. Вона буде брати активну участь у формуванні списку і без її підтримки ми не будемо пропонувати з’їзду ту чи іншу кандидатуру", - сказав він.

На питання, чи можлива присутність Віктора Ющенка у списках опозиції, Турчинов відповів, що "більш реалістично побачити його у списку Партії регіонів".

"Я думаю, що Партія регіонів має його у першу п’ятірку поставити", - сказав він.

Турчинов також сказав, що він і його колеги засмутилися від того, що їм не вдалося поки що залучити до об’єднаної опозиції партію УДАР Віталія Кличка.

"Мої колеги і я теж розстроїлися, що серед тих, хто об’єднався, немає Кличка. Я не вірю в ефемерні треті сили – які і не влада, і не опозиція… Або ти працюєш на Регіони, як би ти не називався, або ти об’єднуєшся в демократичну опозицію. І Віталію треба буде зробити цей вибір", - сказав він.

"Затягувати зі своїм визначенням не потрібно… Ми не упрошуємо, ми звертаємося відкинути особисті амбіції", - додав Турчинов.

У свою чергу лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк запевнив, що одіозні фігури не потраплять до списку об’єднаної опозиції.

"Що стосується одіозних фігур, зрозуміло, що значна частина чинних депутатів не потрапить у цей список, і це є частиною очищення. Ми зараз перевірили кожне голосування депутатів місцевих рад від нашої опозиційної сили. Якщо ця людина співпрацює з владою не заради громади, а заради власного здобутку, вона буде виключена", - сказав він.

Крім того, за словами Яценюка, партії "Батьківщина" і "Фронт змін" мають право взаємного вето для того, щоб одіозні персони не потрапляли у список.

"Я вчора сидів і накидував список людей від нашої політичної сили. 80% цих людей – це ті, які не були в парламенті, але які пройшли з нами багато років і вміють працювати", - сказав він.

На питання "регіоналки" Олени Бондаренко про те, чи змінюватиме він після об’єднання з "Батьківщиною" прізвище на Тимошенко, Яценюк відповів:

"Моє прізвище Яценюк, прізвище Юлії Володимирівни – Тимошенко, ми залишаємося різними людьми, але ми спільні в тому, щоб перемогти і змінити якість життя".

Як відомо, під час з’їзду Партії регіонів, на якому було оголошено при злиття з "Сильною Україною", журналіст запитав Сергія Тігіпка, чи змінюватиме він прізвище на "Янукович".

Тігіпко розлютився і не відповів.