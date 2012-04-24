Арбузов і Колобов продовжують переговори з МВФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Глава Нацбанку і міністр фінансів продовжують зараз роботу з місією МВФ», - сказала І.Акімова.

При цьому вона не надала більше інформації, пославшись на те, що після приїзду до Києва учасники переговорів самостійно розкажуть про досягнуті результати.

«Я думаю, що після того, як вони повернуться в Україну, вони поділяться на брифінгу результатами цих переговорів», - сказала І.Акімова.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня українська делегація відбула до Вашингтона на щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ), на якому планується обговорення сучасних викликів і перспектив подальшого розвитку світової фінансово-економічної системи.

Згідно з інформацією на офіційному урядовому сайті, очолює українську делегацію голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов, а до її складу входить міністр фінансів України Юрій Колобов.