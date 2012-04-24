Міська влада передасть комунальні приміщення творчим спілкам

За дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова Головне управління комунальної власності КМДА підготувало проект рішення Київської міської ради про безоплатну передачу творчим спілкам України нежитлових приміщень комунальної власності міста. Як повідомляє прес-служба КМДА , питання передачі творчим спілкам приміщень, в яких сьогодні працюють митці, розглянуть на найближчій сесії депутати Київради.

Нагадаємо, що під час зустрічі з представниками національних та київських творчих спілок голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов заявив, що міська влада найближчим часом вирішить проблемні питання творчих спілок. Особливу увагу приділять оплаті комунальних послуг, що сьогодні найбільше турбує діячів культури, а також питанню приміщень для роботи творчих об’єднань.