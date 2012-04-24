Міська влада передасть комунальні приміщення творчим спілкам
18:38, 24 квітня 2012Політика
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Проект рішення Київської міської ради розглянуть на найближчій сесії.
|Попов пам`ятає про свою обіцянку
Нагадаємо, що під час зустрічі з представниками національних та київських творчих спілок голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов заявив, що міська влада найближчим часом вирішить проблемні питання творчих спілок. Особливу увагу приділять оплаті комунальних послуг, що сьогодні найбільше турбує діячів культури, а також питанню приміщень для роботи творчих об’єднань.
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