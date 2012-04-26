ЗМІ: Путін може відкликати з України посла Зурабова

Про це пише " Комсомольська правда в Україні ". На думку експертів, Михайло Зурабов поїде в Москву до кінця літа. Але офіційної інформації про можливу зміну посла, поки немає.

- Михайлу Зурабову давно хотілося повернутися в Росію. У Києві він почувався не в своїй тарілці - йому це не цікаво, - розповів заввідділом проблем європейської інтеграції Національного інституту стратегічних досліджень Павло Рудяков. - Але хочу нагадати, що жодної офіційної інформації про Зурабова поки немає.

У прес-службі Посольства РФ в Україні цю інформацію заперечують, кажуть, що "найближчим часом він не думає змінювати місце роботи, яке обіймає з 2009 року". А експерти стверджують, що якщо Зурабов і піде, то не раніше літа.

- Після інавгурації почнуть затверджувати склад уряду і керівників управлінь в Кремлі. Ось тоді про Зурабова можуть згадати, - сказав політолог Олександр Сушко. - Є інформація, що кандидатура Михайла Юрійовича розглядається на роль міністра в новому уряді РФ.

Щоправда, російські політологи це спростовують. Кажуть, що його ім`я навіть не називається в списку можливих кандидатів, хоча піти з посади надзвичайного і повноважного посла Зурабов дійсно може.

Водночас хто з росіян може очолити дипломатичне відомство Росії в Україні, експерти назвати відмовляються.