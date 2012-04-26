Регіонали не дуже переймаються заявою президента ПАРЄ

Члени різних делегацій достатньо зважено оцінюють інформацію, що надходить з України. Про це заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олексій Плотников, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

За словами О.Плотникова, «засідання Парламентської асамблеї Ради Європи проходить нормально. Сьогодні відбулися слухання в Юридичному комітеті за участю глави делегації України Івана Попеску, а також Сергія Ківалова щодо того, як в нашій країні реалізуються зобов'язання в юридичній сфері. Були розглянуті питання про те, як в Україні імплементуються рішення Європейського суду з прав людини. Комітет був проінформований про ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу і про те, як просувається ухвалення інших юридичних документів».

«Думаю, що члени Юридичного комітету були задоволені сьогоднішніми слуханнями», - сказав депутат.

Що стосується інших позицій щодо інформації, що надходить з України, то, за словами О.Плотникова, члени різних делегацій оцінюють її достатньо зважено. Є прихильники того, щоб запитати інформацію в української влади, дійсно розібратися в цій ситуації та не сприймати емоційно.

«Кажучи про оцінку Президента ПАРЄ пана Міньона щодо України, давайте не забувати, що він є представником Європейської Народної Партії - це політичні партнери «Батьківщини». Давайте також не забувати, що в червні у Франції відбудуться парламентські вибори, і його різкі заяви, зокрема й на адресу України, вже більшою мірою мотивовані саме парламентськими виборами у Франції», - відзначив парламентарій.

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«Тому я дуже критично ставлюся до цієї безапеляційності. Це не є вираженням всієї Парламентської асамблеї, це не є вираженням більшості делегацій. Тут йдеться, швидше за все, саме про конкретну емоційність конкретно пана Міньона», - вважає О.Плотников.

Нагадаємо, 25 квітня Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ж.-К. Міньон заявив УНІАН, що ситуація з побиттям в колонії колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко не має залишитися без наслідків.

Він відзначив, що найближчим часом очікується реакція Бюро Асамблеї на те, що відбулося з Ю.Тимошенко. Крім того, свою роботу мають виконати комісар Ради Європи з прав людини і Комісія з попередження тортур і негуманного ставлення.

Ж.-К.Міньон відзначив, що після появи повідомлення про побиття Ю.Тимошенко в колонії він провів зустрічі з представниками української делегації в ПАРЄ і з постійним представником України при Раді Європи Миколою Точицьким.

“Українська влада і опозиція надають діаметрально протилежну інформацію”, - сказав він за наслідками зустрічей.

“Постійний представник України при Раді Європи представив свої пояснення ситуації на засіданні Бюро ПАРЄ, які нікого не переконали”, - зазначив Ж.-К.Міньон.