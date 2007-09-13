Томенко заявляє, що в селах вже розпочався підкуп виборців

Один з лідерів БЮТ Микола ТОМЕНКО заявляє, що у сільській місцевості розпочався підкуп виборців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, вчора у програмі „Точка зору” на Першому національному телеканалі, говорячи про проблеми і загрози нинішньої виборчої кампанії, він звернув увагу на достатньо велику кількість фактів застосування адмінресурсу під час цих виборів. Так, за його словами, існують непоодинокі випадки агітації за Партію регіонів з боку представників різноманітних урядових структур, а за „Нашу Україну” - представників обласних та районних держадміністрацій. На думку М.ТОМЕНКА, на такі факти зловживань владою треба реагувати, але вони не є такими, що принципово можуть змінити характер вибору людей.

Натомість він звернув увагу на більш серйозні дві загрози виборчої кампанії. „Ми маємо приклади, коли часто (переважно у сільській місцевості) деякі політичні сили, кар’єрний ріст яких припадав на період президентства Леоніда КУЧМИ, почали застосовувати старі методи. Мова йде про фактичну „покупку” голосів шляхом виплати через благодійні фонди або під час безпосередніх зустрічей із виборцями”, - зазначив заступник лідера БЮТ.

За його словами, зрозуміло, що з такими методами повинні боротися правоохоронні органи, але, знаючи ситуацію всередині цих структур, сумнівно, що це буде зроблено. „Радує тільки те, що в нас суспільство вже навчене – спокійно може брати гроші, а голосувати за того, кого вважає за потрібне”, - зазначив він.

Другою загрозою для виборів є можливі маніпуляції з явкою виборців. За словами М.ТОМЕНКА, на сьогодні залишається можливість фальсифікації результатів виборів за рахунок голосування на дому. „Більше того, ми маємо інформацію, що так звані „пересувні” скриньки вже розподілені таким чином, що на сході та півдні України їх завезено з надлишком, аніж в центрі та заході, де їх бракує”, - сказав М.ТОМЕНКО.

„Тому необхідно, що Центральна виборча комісія ухвалила відповідну постанову, якою би унеможливила використання голосування на дому для фальсифікацій”, - заявив він.