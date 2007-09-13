Через пістолет Ківалова одну людину звільнили, двом - дали догану

У Службі безпеки України стверджують, що народний депутат України 5-го скликання Сергій КІВАЛОВ не притягуватиметься до відповідальності через порушення правил провезення зброї на літаку, оскільки будь-яких наслідків це не мало.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила прес-секретар голови СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«Я можу сказати, що інцидент дійсно мав місце 27 червня. Він (С.КІВАЛОВ – УНІАН) дійсно порушив законодавство, але відповідальність настає, коли є наслідки», - сказала вона, пояснивши при цьому, що через виявлення зброї у пасажира і складання відповідного акту рейс літака “Київ-Одеса” не затримувався, паніки серед пасажирів не було, люди не постраждали, «тому, відповідно, крім моральної відповідальності іншої немає».

Як розповіла М.ОСТАПЕНКО, у вказаний день один із пасажирів літака помітив у С.КІВАЛОВА зброю, про що повідомив екіпаж повітряного судна. Іменний пістолет Макарова було вилучено, складено відповідний акт, зброю запаковано у спеціальний контейнер, і літак вилетів за маршрутом. По прибуттю до Одеси зброю С.КІВАЛОВУ було повернуто.

Крім того, за словами М.ОСТАПЕНКО, за результатами розслідування цього інциденту двоє співробітників, які відповідають за авіаційну безпеку, отримали догану, а одного було звільнено.

Пояснюючи цей інцидент, вона розповіла, що С.КІВАЛОВ під час польоту з Києва до Одеси скористався VIP-залом аеропорту “Бориспіль”. Проходячи через спеціальну рамку, яка виявляє металеві предмети, він відмовився пред’явити співробітнику аеропорту металевий предмет, на наявність якого відреагував спеціальний пристрій, і пішов далі на посадку.

М.ОСТАПЕНКО пояснила, що людина, яка має дозвіл на носіння зброї, при посадці у літак повинна оформити на цю зброю спеціальну картку тимчасового вилучення на час польоту. При цьому зброя запаковується у спеціальний контейнер і перевозиться у літаку в багажному відділенні, а по прибутті до місця призначення віддається власнику.