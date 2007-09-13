Олег Тягнибок дасть прес-конференцію в УНІАН

14 вересня о 12-30 в УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція лідера Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олега Тягнибока на тему: “Наступу україножерів «Свобода» протиставляє Марш захисту українців” (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 8(067)441-46-01; 8(050)828-62-42.. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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