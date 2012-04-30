Польський МЗС, кажучи про бойкот Євро-2012, нагадує слова самої Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив журналістам у понеділок у Варшаві прес-секретар польського Міністерства закордонних справ Марчін Босацький.

Він зазначив, що польська влада неодноразово звертала увагу українських партнерів на те, що «справа Тимошенко» буде негативно впливати на імідж України у Європейському союзі, але не бачить через неї жодних підстав для бойкоту Євро 2012.

«Ми вважаємо, що на даний момент усі заклики до бойкоту Євро є абсолютно необгрунтованими», - сказав М.Босацький.

Прес-секретар польського МЗС нагадав, що сама Ю.Тимошенко закликала не робити Україну «заручником її особистої долі».

«Тимошенко закликала, аби ті, хто хочуть їй допомогти, не шкодили водночас інтересам Україні. Польща буде вірна цьому заклику», - наголосив М.Босацький.

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька днів політики з низки європейських держав, зокрема, з Німеччини та Італії закликали Євросоюз бойкотувати матчі Євро 2012, які відбуватимуться на початку літа в Україні через справу Ю.Тимошенко, і зокрема, у зв’язку з заявами про її побиття.