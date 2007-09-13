Луценко призначив Цушку побачення в суді

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО відмовляється брати участь у теледебатах з міністром внутрішніх справ Василем ЦУШКОМ, оскільки не бачить теми для їх проведення.

Про це він сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про причини своєї відмови від дебатів.

Лідер НУ-НС зазначив, що В.ЦУШКО викликав його на теледебати, оскільки хоче поговорити про нібито розкрадання в МВС, коли міністерство очолював Ю.ЛУЦЕНКО.

«Дебатувати з цього приводу по телевізору марно. Я з ним дебатуватиму 21 вересня в Печерському суді», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У той же час, за його словами, проводити дебати з В.ЦУШКОМ про міліційні ініціативи антикримінального характеру – це дурне. «Про що мені з ним говорити? Це несерйозно - розмовляти з політичним аутсайдером і дилетантом в антикримінальному напрямку», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому лідер НУ-НС висловив готовність взяти участь у теледебатах з лідером СПУ, головою Верховної Ради п`ятого скликання Олександром МОРОЗОМ. «Я готовий із Сан Саничем (МОРОЗОМ – УНІАН) посперечатися, хто кого зрадив у цій країні», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня В.ЦУШКО запропонував Ю.ЛУЦЕНКУ прийти на теледебати з ним і відповісти на низку питань. В.ЦУШКО вважає, що колишній керівник МВС, лідер блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Ю.ЛУЦЕНКО не хоче провести з ним теледебати, тому що боїться відвертої розмови. „Мені незрозуміло, коли людина, яка претендує на лідерство так званого опозиційного блоку, колишній міністр МВС ховається за власну прес-службу і не наважується на особисту відповідь. Зрозуміло, що Юрій ЛУЦЕНКО боїться відвертої розмови зі мною в прямому ефірі з обговоренням конкретних документів у корупційних справах цього політика”, - заявив В.ЦУШКО. На думку міністра внутрішніх справ, Ю.ЛУЦЕНКУ нічого сказати в свій захист “з приводу вкрадених державних коштів під час його перебування на посаді міністра”.