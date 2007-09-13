Партія регіонів буде стежити, щоб волю виборців не викривили

Партія регіонів проводитиме правовий моніторинг виборчої кампанії.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявили керівник юридичного департаменту Центрального апарату партії Юрій МІРОШНИЧЕНКО та керівник департаменту комунікацій Центрального апарату Олена БОНДАРЕНКО.

Вона наголосили, що Партія регіонів зацікавлена в тому, аби вибори в Україні були вільними та чесними. Однак, на їхню думку, існують загрози, що можуть вплинути на викривлення волі виборців або скасування результатів виборів як таких. Тому у рамках програми «Чесні вибори» Партія регіонів спланувала і реалізує проект «Правовий моніторинг виборчої кампанії», результатом втілення якого буде оприлюднення звітів щодо порушень виборного законодавства на щотижневих прес-конференціях.

Ю.МІРОШНИЧЕНКО розповів, що у межах проекту Партія регіонів відстежуватиме порушення, які будуть здійснювати політичні сили протягом виборчої кампанії, а також реагуватиме на них. Крім того, про ці порушення представники Партії регіонів повідомлятимуть на щотижневих прес-конференціях. “Це буде серія прес-конференцій, які називатимуться „Чесні вибори під загрозою”. Тобто, ми щотижнево будемо аналізувати ці загрози”, - сказав Ю.МІРОШНІЧЕНКО.

„Ми будемо відстежувати випадки недотримання виборчого законодавства всіма суб’єктами виборчого процесу. Якщо серед таких фігуруватимуть порушення з боку Партії регіонів, заявляємо з усією відповідальністю – вони будуть негайно ліквідовані”, - заявив керівник юридичного департаменту.

У свою чергу, О.БОНДАРЕНКО повідомила, що на даний час Партією регіонів зафіксовано наступні порушення: створення штучних підстав для скасування результатів виборів; тиск на Центральну виборчу комісію; тиск на Кабмін та спроби його дискредитації; упередженість судів, тиск на судову систему; використання її як інструмент досягнення політичних цілей у виборчому процесі; застосування адмінресурсу; перешкоджання роботі ЗМІ, тиск на ЗМІ, нерівний доступ до медіа-ресурсів; маніпулятивні технології, „чорний піар”.

Також вона заявила, що у ході моніторингу Партією регіонів були виокремлені проблеми щодо загрози демократичному волевиявленню громадян. До таких проблем відносяться: правильність складання виборчих списків, зловживання адміністративним ресурсом призначеними Президентом структурами, небезпека голосування за інших громадян (за третіх осіб), загрози, пов’язані з формуванням і функціонуванням виборчих комісій усіх рівнів, купівля голосів виборців тощо.