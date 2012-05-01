Human Rights Watch вимагає розслідування побиття Тимошенко

"Це обурливо, що Тимошенко могли побити, щоб змусити поїхати до лікарні проти її волі. Ці звинувачення мають бути розслідувані, а особи, відповідальні за жорстоке поводження, повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявив директор відділення Human Right Watch у Європі та Центральній Азії Хью Вільямсон, повідомляє сайт Ю.Тиомшенко.

Правозахисна організація зазначає, що влада в Україні зобов'язана забезпечити адекватну медичну допомогу будь-кому з ув’язнених. "Human Rights Watch закликає українську владу знайти рішення, яке б забезпечило отримання Тимошенко належного догляду в пріоритетному порядку", - йдеться в заяві.

При цьому Human Rights Watch висловлює стурбованість упередженим характером судового процесу проти Ю.Тимошенко. "Арешт Тимошенко та засудження колишніх урядовців підривають довіру населення до незалежності судової влади", - зазначають в організації.

"Немає сумнівів, що мотивація рішення про судове переслідування Тимошенко є дуже підозрілою. Цілком можливо, що Тимошенко було віддано під суд за твердження, з якими нинішня адміністрація не згодна, а не через її кримінальні дії. Таке зловживання кримінальним законодавством підриває основи верховенства права", - резюмував Х.Вільямсон.