Тимошенко просить Ющенка зупинити агонію Януковича

БЮТ звернеться до Президента України з проханням призупинити розпорядження Кабінету міністрів, згідно з якою з Державного резерву буде реалізовано великі обсяги м`яса, борошна і круп.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО повідомила у Черкаській області під час відвідування агропромислового підприємства.

«Практично все, що є у Державному резерві - м’ясо, крупи, борошно, - уряд в агонії, замість того, щоб зберігати на певні складні ситуації, викидає на ринок. І пояснити це нічим неможливо», - сказала лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в усьому світі, коли на ринку спостерігається падіння цін, є пропозиція і завершується збір врожаю, державний резерв закуповує продукцію.

«А зараз іде повний розпродаж. Коли викидаються такі колосальні обсяги, то аграрії отримують значно менше грошей за свою продукцію», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 5 вересня прийняв рішення реалізувати м`ясо з Державного резерву для стабілізації ситуації на ринку.

«З метою стабілізації ситуації на ринку м`яса і м`ясопродуктів прийнято рішення погодитися з пропозицією Держкомрезерву щодо реалізації в 2007 році м`яса із запасів, обсяги яких перевищують затверджені обсяги незнижуваного запасу, шляхом проведення конкурсу з обмеженою участю відповідно до Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженої постанови Кабінету міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1078, підприємствам м’ясопереробної промисловості, торгівлі і Укркоопспілки, визначеним на підставі подання Мінагрополітики», - йдеться у розпорядженні Кабміну.