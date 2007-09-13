Янукович: ми прийдемо до влади на 10 років

13 вересня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що його політичну силу на парламентських виборах 30 вересня підтримає не менше 40% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на мітингу прихильників Партії регіонів у Шостці Сумській області.

«Я думаю, що на цих виборах ми одержимо не менше 40%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер партії аргументував свій прогноз зниженням рівня довіри до політичних сил, що опонують Партії регіонів.

За його словами, рівень підтримки політичних сил “оранжевого табору” знизився навіть у Західній Україні. «Зараз, після цих виборів, ми прийдемо до влади на 10 років”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.