Янукович: ми прийдемо до влади на 10 років
17:14, 13 вересня 2007Політика
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Лідер ПР перебуває на Сумщині
13 вересня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що його політичну силу на парламентських виборах 30 вересня підтримає не менше 40% виборців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на мітингу прихильників Партії регіонів у Шостці Сумській області.
«Я думаю, що на цих виборах ми одержимо не менше 40%», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
Лідер партії аргументував свій прогноз зниженням рівня довіри до політичних сил, що опонують Партії регіонів.
За його словами, рівень підтримки політичних сил “оранжевого табору” знизився навіть у Західній Україні. «Зараз, після цих виборів, ми прийдемо до влади на 10 років”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.
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