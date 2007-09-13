Рудьковський заявляє про особисту помсту Ющенка

Міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ розцінює подання СБУ про притягнення його до кримінальної відповідальності за неправдиві повідомлення щодо підготовки терактів як “особисту помсту” Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Мінтрансзв’язку.

«Мені здається, що це розправа з міністром з боку Президента ЮЩЕНКА руками СБУ», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

За його словами, СБУ перетворилася на другу прес-службу Секретаріату Президента, яка “тільки займається викидом компромату”.

“Це, так би мовити, технічна складова. Є й друга складова – політична”, - сказав міністр. У цьому контексті М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив, що «дійсно був ініціатором створення коаліції в такому форматі – без нашистів і бютівців. Я зупинив ці корупційні проекти, які були закладені в транспортній галузі на сотні мільйонів доларів”.

У зв’язку з цим М.РУДЬКОВСЬКИЙ вважає, що намір СБУ притягти його до відповідальності – це “особиста помста В.ЮЩЕНКА”. “Ця людина (В.ЮЩЕНКО) повинна бути відправлена у відставку шляхом імпічменту», - заявив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

Він також наголосив, що вперше за роки незалежності «дав об’єктивну інформацію про стан в галузі, зокрема про стан рейок, рухомого складу”. “Цю інформацію я офіційно надсилав всім причетним органам, в тому числі і Секретаріату Президента, про необхідність збільшення фінансування”, - заявив М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

За словами міністра, на сьогоднішній день 7 тис. кілометрів колій застаріли і на кожному метрі може статися аварія. Він поінформував, що цього року заплановано відремонтувати 1 тис. 350 км колій, а у 2008 – 2 тис. 200 км.

Як повідомляв УНІАН, речник СБУ Марина ОСТАПЕНКО сьогодні, 13 вересня, заявила, що СБУ підготувала подання до Генпрокуратури щодо порушення кримінальної справи проти міністра транспорту і зв`язку М.РУДЬКОВСЬКОГО за неправдиві повідомлення щодо підготовки терактів.

"Слідчі СБУ підготували подання до Генпрокуратури стосовно порушення кримінальної справи за 259 статтею Кримінального кодексу - неправдиве повідомлення", - сказала вона.

При цьому М.ОСТАПЕНКО пояснила, що дана стаття передбачає адміністративне покарання, а в разі, якщо такі повідомлення особою, що притягується до відповідальності за цією статтею, надавалися неодноразово, передбачає покарання у вигляді до 7 років позбавлення волі.

У контексті останнього М.ОСТАПЕНКО нагадала, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ декілька разів намагався пов’язати з терактами аварію потяга “Столичний експрес” у Київській області та аварію потяга з фосфором у Львівській області.