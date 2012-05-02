Громадськість України закликала Тимошенко не робити подарунок режимові

Про це йдеться у листі НКЗУ до Ю.Тимошенко, повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

«Ви є головним ворогом нинішнього злочинного режиму. Тому влада мріє про те, щоб фізично знищити Вас та інших представників об’єднаної опозиції. Голодування протягом більше ніж десяти днів ставить під загрозу Ваше життя. Не робіть подарунок режиму, не ризикуйте життям! Ви потрібні Україні», - наголошують члени НКЗУ.

Автори листа також висловили обурення з приводу побиття Ю.Тимошенко: «Ми глибоко обурені фактом тортур і жорстокого побиття. Ми заявляємо свій протест проти фізичної розправи над політичними опонентами, яка стала можливою в Україні Віктора Януковича».

Лист від імені Народного комітету захисту України підписали: Герой України, лауреат Шевченківської премії Дмитро Павличко; академік НАН України, лауреат Шевченківської премії Мирослав Попович; політичний в’язень радянських концтаборів, громадський і політичний діяч Богдан Горинь; письменник, надзвичайний і повноважний посол України Юрій Щербак; Герой України, лауреат Шевченківської премії Юрій Мушкетик; письменник, лауреат Шевченківської премії Валерій Шевчук; генерал-лейтенант, громадський і політичний діяч Олександр Скіпальський; письменник, громадський діяч Олег Чорногуз; громадський діяч, донька президента Української головної визвольної ради Наталія Осьмак.