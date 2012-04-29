У «Батьківщині» заявляють, що Тимошенко стало гірше

Про це наголошується у заяві партії, текст якої передано УНІАН.

«Нагадуємо, що сам факт судового рішення про перенос чергового замовного судового процесу над Юлією Тимошенко на три тижні означає, що режим під тиском очевидних фактів мусив визнати, що Юлія Тимошенко тяжко хвора, більше півроку не отримувала медичної допомоги та потребує негайного лікування. Між тим, режим Банкової вперто продовжує не виконувати рекомендації німецьких лікарів та ігнорує виконання рішення Європейського суду з прав людини щодо лікування Юлії Тимошенко», - йдеться в заяві.

Однопартійці Ю.Тимошенко вимагають від влади виконати припис Європейського суду з прав людини, згідно з яким засуджена мала негайно отримати кваліфіковану багатопрофільну медичну допомогу від незалежних лікарів у спеціалізованному стаціонарі поза межами колонії.

«Дякуємо лідерам міжнародних та правозахисних організацій за жорстку оцінку діям режиму, який піддає тортурам лідера опозиції, не виконує ані рішення Європейського суду, ані свої власні обіцянки щодо лікування Юлії Тимошенко», - наголосили автори заяви.