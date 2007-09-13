Шибко: вину Рудьковського має довести суд

Народний депутат 5-го скликання від СПУ Віталій ШИБКО вважає, що міністр транспорту Микола РУДЬКОВСЬКИЙ має бути притягнутий до кримінальної відповідальності у тому випадку, коли його вина буде доведена в суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментував сьогоднішню заяву керівника прес-служби СБУ Марини ОСТАПЕНКО.

За словами В.ШИБКА, “будь-який міністр, будь-який чиновник, що порушує закони, має бути притягнутий до відповідальності". За його словами, такою ж є позиція і політичної сили, до якої вони належать, - СПУ.

В.ШИБКО зазначив, що у випадку, коли вина М.РУДЬКОВСЬКОГО буде доведена в суді, то “правосуддя повинно” відбутися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 вересня, М.ОСТАПЕНКО повідомила, що Служба безпеки України готує подання до Генеральної прокуратури для вирішення питання щодо притягнення до відповідальності М.РУДЬКОВСЬКОГО за надання завідомо неправдивої інформації про можливі теракти на транспорті, до яких, начебто, може бути причетний Секретаріат Президента України.