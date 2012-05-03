Мерія Москви відмовила опозиції у проведенні акцій 6 травня

Мерія Москви відмовила опозиції у проведенні низки акцій 6 травня і повідомила про це прокуратуру.

Про це ІТАР-ТАССповідомив керівник департаменту регіональної безпеки Москви Олексій Майоров.

"В узгодженні проведення мітингу 6 травня чисельністю 25 тисяч осіб на Манежній площі або на площі Революції заявнику Марку Гальперіну, який називає себе членом руху "Солідарність", відмовлено", - заявив О.Майоров. "Від запропонованих нами варіантів він відмовився, і продовжує у ЗМІ закликати людей прийти на Манежну площу, та ще й залишатися там. Ми повідомили прокуратуру про те, що йому в узгодженні заходів відмовлено", - підкреслив співбесідник агентства.

М.Гальперін закликає провести мітинг протесту проти вступу Володимира Путіна на посаду Президента РФ. Тим часом співголова московського відділення "Солідарність" Сергій Давидіс повідомив ІТАР-ТАСС, що М.Гальперін "дійсно член руху, однак у даному випадку діє самостійно і незалежно від його органів".

Окрім М.Гальперіна, повідомлення про проведення акції на площі Революції на захист Мавзолею Леніна 6 травня подавали активісти КПРФ і "Трудової Росії". "Ми запропонували їм перенести захід, і, швидше за все, вони його перенесуть на іншу дату, думаю, тут розуміння буде знайдено", - відзначив глава департаменту регіональної безпеки Москви.