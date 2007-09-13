Кравчук прогнозує, що ”помаранчеві” спровокують надзвичайний стан

Колишній Президент України Леонід КРАВЧУК не виключає введення надзвичайного стану або прямого президентського правління у разі, якщо пропрезидентські сили програють дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Пояснюючи механізм введення надзвичайного стану, Л.КРАВЧУК підкреслив, що дві політичні сили можуть незареєструватися народними депутатами, внаслідок чого вибори можуть бути визнані недійсними. «Вибори не відбулися, немає виборів, що робити Президенту, коли вже півроку немає влади? Народ зрозуміє – треба вводити надзвичайний стан», - підкреслив Л.КРАВЧУК.

Він звернув увагу, що вже сьогодні в Україні спостерігаються ознаки диктатури. «Ви думаєте, говорити що завгодно є найголовнішим для народу – це важливо, ви говорите, я говорю, ніхто не слухає, робить своє. Вони взагалі нікого не слухають», - сказав Л.КРАВЧУК, додавши, що ніякій логіці не піддається те, що Президент приймає рішення про звільнення міністрів, яких не призначав. Л.КРАВЧУК риторично запитав, відповідно до якої статті Конституції було прийняте це рішення.

Він підкреслив, що сьогодні вже ніхто не звертає уваги на закон і Конституцію. «Тобто вже є ознаки диктатури, справжнісінькі», - підкреслив Л.КРАВЧУК.