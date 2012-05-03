Росія лякає НАТО попереджувальним ударом по системах ПРО в Європі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив начальник Генштабу Збройних сил РФ Микола Макаров під час конференції «Фактор протиракетної оборони у формуванні нового простору безпеки» у Москві.

«З урахуванням дестабілізуючого характеру системи ПРО, а саме: створення ілюзії безкарного руйнівного удару, ухвалення рішення про попереджувальне (превентивне) застосування наявних засобів ураження прийматиметься в період загострення обстановки. Недовіра і настороженість сторін істотно зростуть», - сказав М.Макаров.

Він підкреслив, що розміщення і тим більше застосування засобів реагування є крайнім заходом на розміщення ПРО в Європі.

«Хочеться вірити, що нам ніколи не доведеться його задіювати», - сказав М.Макаров.

Він відзначив, що «розміщення нових ударних видів озброєнь на півдні і північному заході Росії для вогняного ураження компонентів протиракетної оборони, включаючи розгортання ракетного комплексу «Іскандер» у Калінінградській області, є одним з можливих варіантів руйнування інфраструктури ПРО в Європі».

За його словами, як заходи протидії системі ПРО Росія має намір підвищити захищеність стаціонарних пускових установок ракет у місцях їх базування, забезпечити максимальну невизначеність знаходження мобільних пускових установок ядерних ракет, а також підвищити готовність ракетної зброї до застосування.

Начальник Генштабу повідомив, що також необхідно забезпечити здатність бойового оснащення російських балістичних ракет долати будь-які системи ПРО, скорочувати час виявлення старту атакуючих ракет, використовувати ефективні засоби боротьби з мобільними засобами ПРО.

При цьому він повідомив, що РФ не планує розміщувати російські засоби ПРО за межами своєї національної території.