БЮТ продовжить відкликати своїх депутатів

БЮТ продовжить відкликати тих депутатів, які не впоралися зі своїми обов’язками, заявляє лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, вісім депутатів Черкаської міської ради від БЮТ позбавлені депутатських мандатів, у тому числі ухвалою апеляційного адміністративного суду.

Про це сказала Ю.ТИМОШЕНКО у Черкаській області під час відвідування агропромислового підприємства. За її словами, на їхнє місце уже заведені нові депутати, які, на її думку, будуть працювати більш чесно та більш сумлінно виконувати свій обов’язок перед громадою міста.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що БЮТ ретельно стежить за діяльністю своїх депутатів в органах місцевої влади і, на відміну від інших політичних сил, «жорстоко політично карає тих, які порушили основи та принципи БЮТ».

«Більше 100 депутатів по країні позбавлені мандатів, і ми будемо продовжувати міняти депутатський корпус і відкликати тих, хто не справився з цією роботою», - наголосила лідер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала про те, що за наполяганням фракції БЮТ був прийнятий закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад.

«Ми мали на меті лише одне – коли депутат проходить по списку партії і думає, що мандат отримав на все життя, і починає робити речі, які не сумісні з антикорупційною політикою нашого блоку та стратегією нашої команди, саме для того, щоб зупинити таких депутатів, був запроваджений цей закон», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.