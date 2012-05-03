04 травня 2012 року об 11:00 за адресою вул. Жукова, 15/13 (Лісовий масив Деснянського району столиці) за ініціативи голови правління СЦ «Перспектива» Геннадія Виходцева та клубу «Ветеран» відбудуться урочистості з нагоди відкриття відновлених барельєфу та меморіальних дошок маршалу Георгію Жукову.

Іменем легендарного маршала Радянського Союзу названа одна з головних вулиць Лісового масиву. У 1974 році на будинках № 15/13 та № 51 вул. Жукова з’явилися меморіальні дошки полководцю.

У січні 2012 року невідомі особи вчинили акт вандалізму і знищили пам’ятні знаки. Саме тоді до вихідця з Лісового, людини, якій небайдужа доля її малої Батьківщини, – до голови правління громадської організації Соціальний центр «Перспектива» Геннадія Виходцева надійшли звернення від ветеранських організацій і жителів мікрорайону з проханням посприяти відновленню барельєфу та меморіальних дошок.

«Відданість та любов до Батьківщини тих, хто пройшов через горнило Великої Вітчизняної війни, є прикладом для наслідування. Саме завдяки їхній самопожертві ми сьогодні маємо змогу жити та розбудовувати нашу державу. Пам`ять по них – у серці кожного із нас», – сказав Геннадій Виходцев. – Лише в тієї нації, яка пам’ятає своє минуле, є майбутнє».

Довідка:

Громадська організація «Соціальний центр «Перспектива» створена для підтримки соціальних ініціатив мешканців Лісового масиву Деснянського району Києва.

За період своєї діяльності активісти соціального центру разом із місцевими жителями реалізували низку проектів на території мікрорайону: благоустрій дитячих і спортивних майданчиків, збирання благодійної допомоги – акція «Наше тепло – ветеранам», встановлення «Перспективної ялинки» біля кінотеатру «Росія», конкурси «Мій найкращий вчитель», «Вихідці з Лісового», «Лісова галявина» та ін.

Голова правління громадської організації Соціальний центр «Перспектива» – Геннадій Виходцев, який народився та виріс на Лісовому масиві.