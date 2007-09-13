Кириленко: Як буде після виборів, сказати вам ніхто не зможе

Один з лідерів виборчого блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В`ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає навмисного і неодноразового оскарження результатів позачергових парламентських виборів аутсайдерами перегонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Іванно-Франківську.

«Як буде після виборів, сказати вам ніхто не зможе, - зазначив В.КИРИЛЕНКО. - Я не виключаю , що будуть судові оскарження з боку тих чи інших суб’єктів виборчого процесу. Якщо це будуть аутсайдери, як це було після минулої парламентської кампанії - то одне. Якщо це будуть інші політичні сили - це друге. Але в будь-якому випадку нашим завданням є забезпечення контрою за чесним голосуванням, за унеможливленням фальсифікацій і за тим, щоб жодна із політичних сил не зловживала жодним із ресурсів під час виборчої кампанії».

В.КИРИЛЕНКО наголошує, що «ми зі свого боку ведемо виборчу кампанію максимально коректно, і цим самим демонструємо, що на етапі до підрахунку голосів боротьба повинна бути чесною» «А це, в свою чергу, є об’єктивною передумовою для зменшення кількості оскаржень результатів виборів”, – вважає він.

Однак, підкреслив В.КИРИЛЕНКО, “ми не виключаємо того, що якась із політичних сил буде навмисно і довго, і неодноразово оскаржувати результати парламентських виборів Але ми переконанні, що справа не в оскарженні, а в позиції українського народу».