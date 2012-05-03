ЗМІ: Тюремники кажуть, що Тимошенко сита і в доброму гуморі

Про це заявив заступник начальника Качанівської колонії Ігор Колпащиков, повідомляється на сайті “Сегодня”.

"Сьогодні до неї заходили співробітники колонії, зокрема, лікарі і чергова служба. Стан здоров'я Тимошенко задовільний, виглядає вона добре, її життєвий руховий режим ніяк не змінився, конкретно я маю на увазі те, що вона не лежить весь час на ліжку, вона рухається, рівень її рухливості такий самий, як і раніше. Настрій сьогодні взагалі був гарний, вона жартувала", - заявив він.

Відповідаючи на запитання, чи голодує Ю.Тимошенко, І.Колпащиков сказав: "Я ще раз хочу наголосити, що на сьогодні жодних заяв керівництву колонії про те, що вона планує голодувати або голодує, від Тимошенко не надходило. Про це навіть Кожем’якін говорив. Тобто голодовку Тимошенко не оголошувала".

На уточнююче запитання про наявність продуктів у Ю.Тимошенко Колпащиков заявив: "Холодильник у неї в кімнаті. У холодильнику продукти харчування є у великому обсязі. Отже, в адміністрації немає жодних причин для того, щоб змушувати її примусово харчуватися. Продуктову передачу передавали їй 20 квітня, як правило, Тимошенко передають продукти один раз на тиждень. На цей раз передали супи, борщ, каші, соки, фреші, компот, виноград, банани, яблука, інші фрукти тощо".

За його словами, візуально ув’язнена не змінилася у вазі, а проходити процедуру зважування бажання вона не виявляла, такої заяви від неї немає: "При бажанні таку процедуру можна провести в медсанчастині колонії".