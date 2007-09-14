Янукович хоче, щоб Ющенко пояснив, де брати додаткові гроші

Прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ конкретизувати додаткові джерела надходження доходів до бюджету для забезпечення фінансування президентських соціальних ініціатив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам у Шостці Сумської області, коментуючи заяву Секретаріату Президента про те, що Президент В.ЮЩЕНКО не підпише закон про державний бюджет на 2008 рік, запропонований урядом В.ЯНУКОВИЧА.

«Я хочу, щоб Президент сказав, що він зробив у 2005 році разом з урядами ТИМОШЕНКО і ЄХАНУРОВА. Де була дохідна частина бюджету і його соціальні ініціативи?», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду підкреслив, що діючий Кабінет міністрів ніколи не брав на себе зобов`язань, які не міг виконати. «Якщо ми беремо зобов`язання по збільшенню бюджету на 50 млрд. грн., то в ці гроші ми вкладаємо рівень соціальної допомоги і направляємо ці кошти на розвиток. Якщо в нього (Президента – УНІАН) є додаткові пропозиції, я хотів би, щоб він показав, як можна заробити ще додаткові кошти, а потім їх розподіляти», - додав він.