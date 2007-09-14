Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Фонд підтримки прозорих виборів прогнозує проходження до парламенту на позачергових виборах п’яти партій та блоків: Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, Комуністичної партії України та Блоку Литвина.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив виконавчий директор Фонду підтримки прозорих виборів В’ячеслав ІВАНОВ, посилаючись на результати національних соціологічних досліджень, проведених американською компанією «Whitman Insight Strategies» (опитування проводилось з 23 по 29 липня ц.р.) та італійською компанією «Instituto Sociologia Intternazionale» (з 3 по 9 вересня ц.р.). Зазначені дослідження проводились на замовлення Фонду і були здійснені на основі опитування, яке мало широкий спектр запитань, спрямованих на загальне вивчення ситуації в Україні.

За результатами анкетування, у липні за Партію регіонів готові були проголосувати 34% респондентів, у вересні – 31,9%; за Блок Юлії Тимошенко – 23% та 21,2% відповідно; за блок “Наша Україна – Народна самооборона” – 20% та 18,3%; за КПУ – 4% та 3,6%. Водночас, кількість прихильників Блоку Литвина, згідно з результатами досліджень, зросла майже вдвічі протягом місяця – з 3% до 5,9%.

Решта партій, за словами В.ІВАНОВА, набрала менше 3% голосів респондентів.

В оприлюдненому рейтингу також зазначені Прогресивна соціалістична партія України та СПУ, які у липні та вересні відповідно набрали 1% і 1,2% та 2% і 1,9%.

Рейтинг партій, які набрали менше 1% не публікувався у презентованому опитуванні. Разом з тим, у результаті дослідження, проведеного у вересні, у рейтингу з’явилась КПУ(оновлена) з 1,1% голосів респондентів.

Окремо В.ІВАНОВ звернув увагу на великий відсоток громадян, які до цього часу ще не визначились зі своїми політичними уподобаннями. Так, у липні їх відсоток станови 8%, у вересні – 11,4%.

“Це значні відсотки, і якщо люди потім визначатися і проголосують, то це може здійснити значний політичний вплив на входження партій до парламенту”, - сказав В.ІВАНОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому саме дослідження проводились закордонними компаніями, В.ІВАНОВ зазначив, що не довіряє вітчизняним соціологам. За його словами, саме ці фірми були обрані не випадково, оскільки він знає їх вже декілька років, і засновані вони співвітчизниками, які давно виїхали з України і до цього часу вболівають за неї.

“Наші цифри – це абсолютно незалежне опитування, проведене за новою технологією, не українською”, - додав В.ІВАНОВ.

Під час соціологічних досліджень компанії «Whitman Insight Strategies» було проведено 2 тис. 11 інтерв’ю по всій Україні. Допущена похибка становить 2,19%.

Під час досліджень фундації «Instituto Sociologia Intternazionale» було проведено 2 тис. 78 інтерв’ю. Допущена похибка становить 2,14%.