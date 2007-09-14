Тимошенко готова оформити стосунки з Луценком

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що її політична сила готова до підписання угоди з блоком «Наша Україна – Народна самооборона» про довгострокову співпрацю.

Про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо причин затримки підписання відповідної угоди.

«Якщо потрібно угоду підписати, то ми ніколи не будемо цьому заперечувати», - сказала вона.

В той же час вона спростувала заяву лідера НУ-НС Юрія ЛУЦЕНКА, що проект відповідної угоди вже місяць знаходиться на розгляді БЮТ.

«Що стосується цієї угоди, то ми не маємо ніяких проектів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час вона нагадала, що БЮТ і НУ-НС вже підписали угоду і вона є довгостроковою.

За словами лідера БЮТ, саме ця угода є певною основою для створення програми майбутнього уряду і в ній чітко виписані всі позиції щодо роботи демократичних сил як у владі, так і в опозиції. При цьому вона наголосила, що у разі необхідності БЮТ підпише стільки угод, скільки бажає НУ-НС.

«Головне, щоб вони не порушувалися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.