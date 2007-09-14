Ющенко зустрів на ґанку високих гостей

Відбулася церемонія зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з главами делегацій Європейської Комісії, Ради ЄС та Португальської Республіки, що прибули до Києва для участі 14 вересня в XI Саміті «Україна – ЄС».

Як повідомляє прес-служба Президента, Глава Української держави зустрів високих гостей на ганку Секретаріату Президента України.

Делегацію Португалії (країна, що зараз головує в ЄС) очолює голова Європейської Ради, прем’єр-міністр Республіки Жозе СОКРАТЕШ.

На чолі делегації Європейської комісії на Саміт прибув Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ.

Делегацію Ради Європейського Союзу очолює Генеральний Секретар Ради ЄС, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав`єр СОЛАНА.

Для участі в Саміті також прибули Комісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР та державний міністр, міністр закордонних справ Португалії Луїш АМАДУ.

О 10.00 в Залі державних заходів Секретаріату Президента розпочнеться пленарне засідання чергового Саміту «Україна – ЄС».