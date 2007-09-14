Ющенко сказав ЄС, на чому він зробить особливий акцент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє представників Європейського Союзу, що європейський вибір України є безальтернативним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на відкритті ХІ Саміту “Україна-ЄС” в Києві.

За словами Президента, як ЄС, так і Україну цікавлять конкретні практичні справи. Він запропонував в ході саміту саме на них зосередити свою увагу.

Президент нагадав, що порядок денний включає обговорення ключових аспектів розвитку України та ЄС, майбутнє двосторонніх відносин та міжнародну проблематику.

«У нашій розмові охопимо весь комплекс напрацювань, і вірю, знайдемо відповіді на всі питання, починаючи від візового режиму для українських громадян, на що б мені хотілося б зробити особливий акцент, до ядерної безпеки», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.