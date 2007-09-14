Солана зустрінеться з Тимошенко ”як з одним з лідерів держави”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що у новому парламенті політичним силам буде важко домовитися щодо змісту змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі з Генеральним секретарем Ради ЄС, верховним представником з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що під час зустрічі обговорювалися питання проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Вона зазначила, що після виборів в найкоротші строки необхідно буде сформувати уряд.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вона проінформувала Х.СОЛАНУ про те, що якщо у демократичних сил не вистачить голосів для формування свого уряду, то БЮТ не буде входити в широку коаліцію.

Крім того, за її словами, якщо політики не домовляться щодо нової редакції Конституції, то в Україні триватиме двовладдя.

«І я пояснила Х.СОЛАНІ, чому ми є прихильниками референдуму», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, під час зустрічі обговорювалося питання щодо наближення України до ЄС та спрощення візового режиму.

При цьому, наголосила вона, питання щодо її можливого прем’єрства не порушувалося.

«Зараз зарано обговорювати такі речі», - сказала вона.

В свою чергу, генсек Ради ЄС Х.СОЛАНА наголосив, що Україні необхідно провести чесні і прозорі дострокові вибори до ВР і після цього швидко сформувати новий Кабінет міністрів.

Він зазначив, що саме новий Кабмін має вжити заходів стосовно забезпечення стабільності в Україні.

«Сподіваюся, що після закінчення виборів Україна отримає нові можливості», - сказав Х.СОЛАНА. Він також наголосив, що одразу після проведення 30 вересня дострокових виборів до ВР в Україні налаштований на зустріч з лідером БЮТ. Х.СОЛАНА вважає таку зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО необхідною “як з одним з лідерів цієї держави, оскільки відносини між Україною та ЄС не стоять на місці”.