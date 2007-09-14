Хмара: ”Свобода” відбирає голоси виборців у НУ-НС

Член Української народної партії, кандидат у народні депутати від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Степан ХМАРА вважає, що Вcеукраїнське об’єднання «Свобода» відбирає на Західній Україні голоси виборців у «єдиного справді українського блоку» - НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив в Івано-Франківську на зустрічі з виборцями.

«Свобода» партія, звичайно українська, - сказав С.ХМАРА. – Вони молоді, гарно говорять. Але ми маємо розуміти важливість моменту. Яка глибина загроз чи користі їх вчинків для України».

Він переконаний, що “Свобода”, йдучи на вибори окремо, до Верховної Ради не потрапить. «Я можу дати похибку на 0,1%, - зауважив С.ХМАРА. - Реально вони не мають можливості потрапити у парламент. Але частину голосів від нас, безумовно, відщеплять, і тої частки дуже і дуже нам не вистачатиме».

С.ХМАРА нагадав, що неодноразово Олегу ТЯГНИБОКУ (лідер ВО «Свобода» - УНІАН) пропонувалося об’єднатися в «Українську правицю». «Ми ніяк не могли його переконати , щоб він пішов у «Правицю», - наголосив він. - Перемовини йшли довго. Але чому він не захотів, в душу йому не залізеш. Але це нерозумно і нераціонально».

Він також повідомив, що активісти «Свободи» в Чернівецькій області агітують «проти НАТО і за відновлення ядерного статусу України». «Це дуже небезпечно, - вважає С.ХМАРА. - Це з політичної точки зору означає протиставити себе всьому цивілізованому світові. Це чистої води провокація. Думаю, що це їм хтось підкинув ці гасла».

«Тоді чому вони нам тут мають відбирати голоси, адже ми єдиний блок, справді український блок, який захищатиме українську державність», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, лідер “Свободи” О.ТЯГНИБОК 19 серпня заявляв, що його політична сила на позачергових виборах розраховує отримати на Західній Україні 700 тис. голосів.

Найбільший відсоток голосів він розраховує набрати на Тернопільщині - 17-20%. У Львівській - 16-17%, в Івано-Франківській - 15-17%, у Волинській - 10%.

На його думку, цього року його політична сила має реальні шанси потрапити до Верховної Ради. “Ми активно працювали в тих регіонах, де наші депутати представлені в місцевих радах, і утверджували авторитет “Свободи”. Крім того, на цих виборах тільки у Галичині буде 10 тис. наших спостерігачів, які не дадуть сфальшувати вибори, як це було на минулих виборах, коли ми набрали 0,36%”, - сказав О.ТЯГНИБОК.

На його думку, його політичну силу на позачергових виборах підтримають люди, яким близька націоналістична ідеологія крайньо-правого спрямування, а також ті, хто розчарувався в “помаранчевій” команді.