Азаров проводить засідання в Москві

У Москві сьогодні проходить чергове 35-е засідання Економічної ради СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить під головуванням голови Ради, першого віце-прем`єр міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА.

Під час засідання буде розглянуто 22 питання, що стосуються різних аспектів економічного співробітництва в рамках СНД. Зокрема, будуть розглянуті документи, що регламентують взаємодію країн СНД у сфері мирного використання атомної енергії, банківських послуг, транспортної політики, міграції.

Удруге, після додаткового узгодження з казахстанською стороною, на розгляд Ради буде винесене питання «Про проект угоди про гармонізацію митних процедур при переміщенні електричної енергії через митні кордони держав – учасників Співдружності незалежних держав».

На порядку денному засідання Економічної ради також низка питань фінансового характеру, в т.ч. про проект єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав - учасників СНД, на 2008 рік.

Нагадаємо, що головний саміт СНД пройде в жовтні цього року в столиці Таджикистану Душанбе.