Мороз вважає своїх зятя і молодшу доньку готовими політиками

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що його пригнічує наявність родичів в різних виборчих списках.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Факты» від 14 вересня, відповідаючи на питання, чи хотів би він для онуків політичної кар`єри.

"У старшої доньки Ірини сини вже студенти. Ставлення до політики в її сім`ї більш-менш рівне, суть колізій вони розуміють. У молодшої - Руслани - діти танцюють в ансамблі Вірського. Бували неодноразово на гастролях. Але танці розумінню політики не перешкоджають. Середній її син Саша, наприклад, про неї в курсі. Наймолодша донька, як і її чоловік, в тонкощах політичної ситуації розбираються глибоко. Вони - готові політики і, думаю, не підвели б себе в будь-якій якості», - відзначив О.МОРОЗ.

Проте, вважає він, «така політична перспектива не може досягатися з моєю допомогою».

«Наявність родичів в різних виборчих списках мене пригнічує. Соціалісти в цьому відношенні принципові, ми засуджуємо кумівство в політиці", - підкреслив О.МОРОЗ.