Експерти вважають, що Тимошенко відпустять за кордон до початку Євро-2012

Слідом за відмовою глав деяких держав відвідати саміт президентів Центральної Європи, який пройде в Ялті, посипалися заяви, що багато високопоставлених зарубіжних політиків і навіть короновані особи на знак протесту вирішили не їхати в Україну на Євро-2012. Вчора стало відомо, що принц Вільям, який є президентом Футбольної асоціації Англії, вирішив не відвідувати матчі збірної Англії в Донецьку та Києві, пише " Комсомольская правда в Украине ".

Депутати від ПР в ситуації, що склалася великої проблеми не бачать. Мовляв, згадайте історію - чи часто через політику ігнорувалися спортивні заходи. Та й на футболі головні не VIP-чиновники, а звичайні вболівальники.

На думку українських експертів, демарш європейських політиків швидше нагадує шантаж, який виходить за рамки дипломатичних відносин. При цьому питання - чи винна екс-прем`єр - на порядку денному вже не стоїть.

Звичайно, вважають політологи, можна було б реабілітувати Тимошенко і "приборкати" запал Європи шляхом судового рішення. Тим більше що 15 травня Вищий спеціалізований суд почне розглядати касацію Юлії Володимирівни з газової справі. Однак у цьому сценарії є й свої нюанси.

- Думаю, її звільнять до футбольного чемпіонату Євро-2012. І таке рішення приймуть на рівні якогось міністерства, припустимо, МВС чи Мін`юсту. Мова не йде про те, щоб зняти судимість. Її просто під якимось приводом - припустимо, лікування - відправлять за кордон, - вважає Небоженко.

Тим часом вже три країни заявили про бажання відкрити двері своїх кращих медичних установ для лікування Тимошенко. Спочатку про бажання лікувати екс-прем`єра заявила Німеччина, потім - Росія, а вчора список жалісливих поповнила Швейцарія. Сама ж Тимошенко, як стало відомо в п`ятницю, готується до переїзду в харківську лікарню. Правда, лікувати її будуть німецькі лікарі. У минулі вихідні в клініці повною ходою йшла підготовка. Відомо, що Тимошенко відправлять у ту ж саму палату, в якій вона побувала раніше.