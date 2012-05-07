Експерти вважають, що Тимошенко відпустять за кордон до початку Євро-2012

11:29, 07 травня 2012
Політика
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Екс-прем`єра можуть відпустити на лікування за кордоном до початку футбольного чемпіонату.

Політологи вважають, що звільнення Тимошенко лише справа часу
Слідом за відмовою глав деяких держав відвідати саміт президентів Центральної Європи, який пройде в Ялті, посипалися заяви, що багато високопоставлених зарубіжних політиків і навіть короновані особи на знак протесту вирішили не їхати в Україну на Євро-2012. Вчора стало відомо, що принц Вільям, який є президентом Футбольної асоціації Англії, вирішив не відвідувати матчі збірної Англії в Донецьку та Києві, пише "Комсомольская правда в Украине".

 

Депутати від ПР в ситуації, що склалася великої проблеми не бачать. Мовляв, згадайте історію - чи часто через політику ігнорувалися спортивні заходи. Та й на футболі головні не VIP-чиновники, а звичайні вболівальники.

На думку українських експертів, демарш європейських політиків швидше нагадує шантаж, який виходить за рамки дипломатичних відносин. При цьому питання - чи винна екс-прем`єр - на порядку денному вже не стоїть.

Звичайно, вважають політологи, можна було б реабілітувати Тимошенко і "приборкати" запал Європи шляхом судового рішення. Тим більше що 15 травня Вищий спеціалізований суд почне розглядати касацію Юлії Володимирівни з газової справі. Однак у цьому сценарії є й свої нюанси.

- Думаю, її звільнять до футбольного чемпіонату Євро-2012. І таке рішення приймуть на рівні якогось міністерства, припустимо, МВС чи Мін`юсту. Мова не йде про те, щоб зняти судимість. Її просто під якимось приводом - припустимо, лікування - відправлять за кордон, - вважає Небоженко.

Тим часом вже три країни заявили про бажання відкрити двері своїх кращих медичних установ для лікування Тимошенко. Спочатку про бажання лікувати екс-прем`єра заявила Німеччина, потім - Росія, а вчора список жалісливих поповнила Швейцарія. Сама ж Тимошенко, як стало відомо в п`ятницю, готується до переїзду в харківську лікарню. Правда, лікувати її будуть німецькі лікарі. У минулі вихідні в клініці повною ходою йшла підготовка. Відомо, що Тимошенко відправлять у ту ж саму палату, в якій вона побувала раніше.

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