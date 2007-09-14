Луценко досі сумнівається у самогубстві Кірпи

Лідер блоку «Наша Україна - Народна самооборона», екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що і досі має сумнів щодо самогубства колишнього керівника Міністерства транспорту Георгія Кірпи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам на залізничному вокзалі Ужгорода, де Г.Кірпі встановлено пам’ятник, оскільки ця будівля стала останнім грандіозним проектом екс-міністра.

«Стосовно його (Г.Кірпи) відходу з життя, я особисто не вірю в те, що це самогубство», - сказав він, додавши при цьому, що, на його думку, «ті, хто через “Укрзалізницю” грабував мільярдами, посприяли його відходу з життя».

Водночас він Ю.ЛУЦЕНКО назвав Г.Кірпу одним із найпотужніших менеджерів України.

«І його біда в тому, що він свої здатності застосовував задля укріплення режиму Л.КУЧМИ», - зазначив він, підкресливши при цьому, що навряд чи справа про реальні причини та обставини смерті Г.Кірпи буде колись відомою.

«Думаю, що ця таємниця вже залишиться назавжди нерозкритою», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Г.Кірпа був начальником Львівської залізниці з 1993 по 2000 рік. У 2000 році він очолив "Укрзалізницю", а в 2001 - став міністром транспорту.

Г.Кірпу було знайдено мертвим з вогнепальним пораненням у голову на дачі у Бортничах під Києвом 26 грудня 2004 року. На місці інциденту було знайдено пістолет.

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за статтею “доведення до самогубства”. Слідство відхилило версію вбивства Г.Кірпи.