Азаров побачив хороший знак у призначенні нового прем`єра РФ

Із призначенням нового прем`єр-міністра Російської Федерації Віктора ЗУБКОВА українсько-російські відносини можуть лише покращитися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після засідання Економічної ради СНД у Москві заявив перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ.

«Російсько-українські відносини з приходом нового прем`єра не зміняться, а якщо змінюватимуться, то тільки в кращий бік», - сказав М.АЗАРОВ, підкресливши, що Україна виступає за зміцнення відносин із РФ.

Говорячи про газові відносини з Росією, М.АЗАРОВ заявив: «Я думаю, ми вирішимо до взаємного задоволення».

М.АЗАРОВ підкреслив, що в Україні добре знають В.ЗУБКОВА, і йому особисто доводилося з ним співпрацювати.

Нагадаємо, 12 вересня Президент РФ Володимир ПУТІН прийняв відставку уряду Михайла ФРАДКОВА.

14 вересня Держдума затвердила внесену В.ПУТІНИМ кандидатуру прем`єра (колишній голова Росфінмоніторингу) Віктора ЗУБКОВА.