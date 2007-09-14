Ющенко візьме участь у народному віче у Львові
15:56, 14 вересня 2007Політика
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У суботу, 15 вересня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Львівської області.
Як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави зустрінеться із представниками інтелігенції Дрогобиччини та відвідає у Львові XIV книжкову виставку-ярмарок «Форум видавців».
На 19.25 запланована участь В.ЮЩЕНКА у народному віче біля пам’ятника Тарасові Шевченку (проспект Свободи, Львів).
Трансляцію народного віче вестимуть «24 канал» та «5 канал».
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