Якби вибори відбулися сьогодні (опитування)

Майже половина опитаних (47%) вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради України “ймовірно принесуть зміни в Україні”, а 36% вважають, що вони “нічого нового для України не принесуть”.

Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції в УНІАН президентом Київського міжнародного інституту соціології Валерієм ХМЕЛЬКОМ результати опитування, проведеного КМІС.

В.ХМЕЛЬКО зазначив, що опитування проводилось з 29 серпня по 2 вересня 2007 року. Опитано 1039 респондентів в усіх регіонах України методом інтерв’ю.

Згідно з результатами опитуванням, до парламенту проходять 4 політичні сили - Партія регіонів (33,1%), БЮТ (22,7%), блок “Наша Україна - Народна самооборона” (13%), КПУ (3,3%).

За Блок Литвина готові проголосувати 1,6% виборців, за СПУ - 1,2%, ПСПУ - 1,2%. Голосували б проти всіх 5,3% респондентів, не голосували б – 3,6%, ще не визначились - 12,9%.

Як зазначив В.ХМЕЛЬКО, в такій ситуації Партія регіонів отримала б у парламенті 201 місце, БЮТ - 146, блок НУ- НС - 83, КПУ - 20.

Генеральний директор КМІС Володимир ПАНІОТТО зауважив, що у голосуванні готові взяти участь близько 68% виборців.