Янукович на переговорах з ЄС цитує Грушевського

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що курс на євроінтеграцію є і залишається пріоритетом зовнішньої політики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час переговорів з делегацією Євросоюзу в рамках саміту «Україна-ЄС».

«Це важлива складова політики модернізації України, основа для національної платформи стратегічного розвитку Української держави. Все інше - вторинне», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, випробування тільки загартовують Україну. «Як сказав наш перший Президент Михайло Грушевський майже сто років тому, українство йде твердою, важкою, але впевненою дорогою до зростання, сили і загального визнання. Кожна перешкода, яку ми змушені долати на своєму шляху, розвиває в нього тільки енергію і терпіння», - додав він.