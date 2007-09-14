Симоненко: Тимошенко, Ющенко і ЦВК готують масштабну фальсифікацію

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО стверджує, що в країні готується широкомасштабна фальсифікація результатів парламентських виборів, в якій задіяні Блок Юлії Тимошенко, блок «Наша Україна - Народна Самооборона» і Центральна виборча комісія. Про це П.СИМОНЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі (Крим).

Як передає кореспондент УНІАН, за словами лідера комуністів, на виборах буде задіяна «подвійна арифметика»: під час підрахунку голосів на південному сході країни кількість виборців буде зменшена, а на заході – збільшена. Мета фальсифікації результатів виборів, вважає П.СИМОНЕНКО, - введення прямого президентського правління. При цьому, зазначив він, Президент Віктор ЮЩЕНКО практично ввів президентське правління, коли видав укази про усунення Нестора ШУФРИЧА з посади керівника МНС і Миколи РУДЬКОВСЬКОГО – з посади міністра транспорту.

«ЮЩЕНКО цією виборчою кампанією, а, вірніше, хаосом і введенням прямого президентського правління, прагне забезпечити собі другий термін на виборах Президента, - сказав П.СИМОНЕНКО. – Все робиться для того, щоб сьогодні дискредитувати вибори, і в перспективі через фальсифікацію не допустити створення парламенту і, я вже не кажу, якихось коаліцій».

Лідер КПУ також заявив, що йому відомо про зустріч В.ЮЩЕНКА, керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ і виконуючого обов`язки голови СБУ Валентина НАЛІВАЙЧЕНКА, що відбулася 6 серпня, під час якої обговорювалася можливість не допустити Компартію до нового парламенту. «В час таємної вечері, як я її назвав, коли ЮЩЕНКО, НАЛИВАЙЧЕНКО і БАЛОГА обговорювали питання, як виключити формування коаліції національної єдності в майбутньому складі (ВР – УНІАН), насамперед, не допускаючи Компартію до складу парламенту, вони визначили в Криму осіб (з метою – УНІАН) не допустити, щоб у Криму відбулися чесні, прозорі вибори», - заявив П.СИМОНЕНКО. За його даними, в Криму цим доручено займатися одному із заступників керівника кримського Главку СБУ.

П.СИМОНЕНКО особливо підкреслив, що Компартія має намір жорстко протидіяти спробам фальсифікувати результати виборів. «Ми поставили завдання: вдарити по руках БЮТ і «Нашу Україну» на чолі з ЮЩЕНКОМ і не допустити фальсифікації виборів», - заявив лідер КПУ.