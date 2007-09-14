ЦВК дозволила виготовляти бюлетені в Антарктиді та на кораблях

Центральна виборча комісія дозволила виготовляти виборчі бюлетені безпосередньо на антарктичній станції «Академік Вернадський» та кораблях «Западний», «Іван Голубець», «Олексій Слободчиков»

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК прийняла рішення про надання дозволу на виготовлення як виняток виборчих бюлетенів для голосування на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня безпосередньо дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці № 177 територіального виборчого округу № 218 (м. Київ), утвореної на антарктичній станції «Академік Вернадський» Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки.

Аналогічний дозвіл ЦВК надала дільничним виборчим комісіям на суднах, що перебувають у день позачергових виборів у плаванні під державним прапором.