Партія регіонів спростовує звинувачення Тимошенко

Партія регіонів спростовує звинувачення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО в тому, що уряд Віктора ЯНУКОВИЧА не передбачив у витратній частині бюджету на 2008 рік фінансування соціальних гарантій.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Партії регіонів.

«13 вересня о 19.30 в ефірі телеканалу «1+1» лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО прокоментувала проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік». Зокрема, вона заявила, що в проекті цього закону не передбачені витрати щодо фінансування Закону України «Про соціальний захист дітей війни», а також виплати сім`ям при народженні першої, другої та більше дітей», – наголошується в заяві.

Партія регіонів заявляє, що в проекті бюджету передбачені необхідні суми, що забезпечують виплати в повному обсязі і приводить як докази відповідні статті витрат бюджету-2008.

У заяві також наголошується, що в проекті бюджету на 2008 рік передбачена щомісячна допомога сім`ям на дітей, а також збільшення зарплат, пенсій і механізм справедливого нарахування пенсій. «Партія регіонів запрошує БЮТ і особисто Юлію Володимирівну прийти на засідання Верховної Ради, самій переконатися в передбачених соціальних виплатах українським громадянам і проголосувати за соціальні ініціативи Партії регіонів. Абсолютно всі програмні положення Партії регіонів зафіксовані в проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік», - заявляє Партія регіонів.