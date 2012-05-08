Кличко називає перенесення саміту іміджевою катастрофою влади

Перенесення саміту голів держав Центральної Європи є іміджевою катастрофою нинішньої української влади.

Про це заявив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Він вважає, що дипломатичні слова про перенесення саміту насправді означають скасування цього заходу в Україні. На думку В.Кличка, влада не налаштована дослухатися до позиції українського суспільства і реакції світу на неприпустимість порушення прав людини і вибіркового правосуддя. І світові лідери не будуть закривати очі на проблеми з демократією в Україні, зазначив він.

«У влади не видно бажання змінювати ситуацію, реагувати на заклики європейських партнерів Києва щодо необхідності дотримуватися прав та свобод людини, демократичних стандартів. Україна сьогодні опинилася за крок від міжнародної ізоляції», – зазначив лідер «УДАРу».

За словами політика, втратити репутацію країни, як показує останній рік, можна швидко, а на те, щоб знову її здобути, потрібно буде чимало часу і зусиль. В.Кличко наголосив, що сьогодні вся країна стає заручником помилкової політики влади.

В.Кличко також висловив занепокоєння і тим, що сьогодні в Європі йде серйозна дискусія щодо бойкоту Євро-2012. Політик зазначив, що розуміє позицію тих керівників держав, які заявили про неприйняття ситуації з правами людини в Україні та відмовилися їхати на саміт – бо це їх політичне рішення.

«У той же час заклики до бойкоту Євро – це зовсім інша ситуація. Право провести єврочемпіонат виборювала не нинішня влада, і готувалася до нього вся Україна. Багато людей чекають на це футбольне свято, хочуть показати Україну», – наголосив В.Кличко.

Він вважає, що спорт є поза політикою, і спортивні заходи не варто бойкотувати, а краще діяти іншими методами – через політичні, дипломатичні механізми висловлювати незгоду із ситуацією в Україні. «Можна бути на трибунах разом з уболівальниками зі своїх країн, висловлюючи таким чином підтримку українському народу. Треба вимагати звільнення лідерів опозиційних партій. Не варто ототожнювати чинну українську владу і український народ», – переконаний лідер партії «УДАР».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в МЗС повідомили, що Україна переносить саміт в Ялті через те, що низка глав європейських держав не зможе взяти в ньому участь.

До цього п’ятеро Президентів європейських країн, зокрема Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії, прямо заявили про відмову від участі в саміті через справу екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини.

Крім того, Президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини; при цьому в деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Ю.Тимошенко.

Підтвердили свою участь у саміті Президенти Литви, Польщі, Словаччини і Молдови.