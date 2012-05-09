Кличко: за три тижні в Києві мають відбутися вибори мера, але...

Таку думку він висловив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

В.Кличко зауважив, що за законом вибори мера Києва мали б відбутися в останній тиждень травня цього року, однак вже можна говорити про те, що вони не відбудуться вчасно, оскільки парламент повинен ухвалити відповідну постанову щонайменше за 60 днів до перегонів.

«На сьогодні чинну владу все влаштовує. Віртуальний мер – є. Київрада голосує так, як потрібно владі. Голова адміністрації є, і він керує так, як потрібно Банковій. Самоврядування у столиці знищили. Владу це влаштовує, тому можна лише здогадуватися, коли ж відбудуться вибори мера столиці: у липні, у жовтні, у травні 2013-го року і чи відбудуться взагалі», – заявив В.Кличко.

Водночас він підтвердив, що його політична сила готується до виборів у Києві: «Усі депутати Київради від партії «УДАР» узяли на себе відповідальність за кожний район, працюють з виборцями». З іншого боку, за словами В.Кличка, донести до киян інформацію про цю діяльність дуже складно, оскільки усі муніципальні ЗМІ висвітлюють діяльність лише Олександра Попова. Проте, за словами В.Кличка, саме завдяки тому, що в столиці є рейтингові кандидати, є дієва опозиція, влада змушена працювати якнайактивніше – робити щось, аби довести свою потрібність людям. Опозиція спонукає О.Попова хоч щось робити, вважає політик.

Також В.Кличко зауважив, що після проведення Євро-2012 деякі програми з реконструкції доріг і інші проекти буде згорнуто, адже фінансування на них передбачили лише в рамках підготовки до чемпіонату. «Не будемо забувати: багато з того, що робиться сьогодні в Києві – це витрати бюджету, призначеного для Євро-2012», – зауважив політик.

Відповідаючи на запитання, чи має намір «УДАР» висувати свого кандидата на виборах мера Києва, В.Кличко наголосив: «Я завжди відстоював інтереси киян і буду це робити надалі. Однак ми зможемо заявити про участь представника партії «УДАР» у виборах мера лише тоді, коли про них оголосять, і це логічно». «На сьогодні ми не знаємо, коли будуть ці вибори і чи будуть вони взагалі», – підсумував В.Кличко.