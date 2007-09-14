Фельдман вважає заяву Видріна великою помилкою

21:35, 14 вересня 2007
Політика
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Лідер обласного штабу БЮТ повідомив деталі

Народний депутат України V скликання, почесний президент концерну «АВЕК» і керівник Харківського обласного виборчого штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що київський політолог Дмитро ВИДРІН явно переоцінив свою компетенцію, заявивши про те, що концерн «АВЕК» має заборгованість перед однією з турецьких будівельних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ФЕЛЬДМАН заявив сьогодні на прес-конференції у Харкові, коментуючи заяву політолога.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, як колишній депутат Верховної Ради Д.ВИДРІН явно перевищив свої повноваження, коли втручався у діяльність суб`єктів господарювання. «Мало того, що це само по собі є приводом для звернення до суду і прокуратури, це ще класифікується як розголошення комерційної таємниці. У турецької компанії тепер можуть бути великі судові проблеми, оскільки вона без узгодження з концерном допустила розголошення комерційних відомостей», - сказав почесний президент концерну «АВЕК».

По-друге, сказав О.ФЕЛЬДМАН, «він (Д.ВИДРІН – УНІАН) взявся не за свою справу, і, я гадаю, що господарі, які з Харкова його найняли для проведення певної роботи під вибори, зробили промах разом із ним».

За словами О.ФЕЛЬДМАНА «концерн «АВЕК» не має заборгованостей перед турецькою компанією, і у нас є документ. Це вони не виконали свої зобов`язання перед концерном. Якби у когось були до нас претензії, то на нас би подали до господарського суду і виграли б справу».

Крім того, заявив О.ФЕЛЬДМАН, «ми вимагаємо від громадянина ВИДРІНА офіційний текст звернення і довіреності з боку турецької компанії на подібні заяви. Якщо такий документ не буде наданий, то ми вважатимемо, що громадянин ВИДРІН займається шахрайством, чинить тиск на комерційні структури і провадить незаконну лобістську діяльність на користь іноземних компаній».

О.ФЕЛЬДМАН не виключив, що після ретельного вивчення ситуації керівництво концерну АВЕК може подати на Д.ВИДРІНА в суд.

Як повідомлялося, на прес-конференції 10 вересня, кандидат у народні депутати від однієї з політичних сил Д.ВИДРІН звинуватив концерн «АВЕК» і зокрема О.ФЕЛЬДМАНА у тому, що концерн заборгував турецькій компанії певну суму грошей, яку не хоче повертати. Д.ВИДРІН заявив, що О.ФЕЛЬДМАН взагалі відхрещується від своєї причетності до концерну «АВЕК».

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