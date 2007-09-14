Єврокомісар: в Україні нестабільність, і тому загальмовані всі реформи

«Європейська політика сусідства гармонійно доповнює програму вступу до Європейського Союзу. Це – в жодному разі не альтернатива членству», – в ексклюзивному інтерв`ю журналу «Профиль» заявила єврокомісар з питань зовнішніх зв`язків і європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Крім того, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР прокоментувала політичну ситуацію в Україні. «Сьогодні в Україні в наявності – політична нестабільність. В результаті – загальмовані всі реформи. Ми дуже сподіваємося, що позачергові парламентські вибори пройдуть чесно і демократично, проте самі по собі вони не принесуть стабільності. Країні потрібна конституційна реформа», - підкреслила вона.

«Необхідно створити систему заборон і противаг між різними гілками влади, повернути авторитет Конституційному Суду», – додала єврокомісар.